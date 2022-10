De Ronde Veense gemeenteraad kiest twee opties voor het nieuwe gemeentehuis

Het is de eerste keer dat in De Ronde Venen een referendum wordt georganiseerd. Maar, volgens PvdA/GroenLinks biedt het huidige voorstel niet veel keuze. Fractielid Ernst Schreurs: “Mensen krijgen de keuze of je door de bus of door de tram overreden wil worden.” Schreurs voegde daar aan toe dat een brede maatschappelijke discussie over het plan ontbreekt.