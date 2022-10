Kinderen verleiden voor techniek: 'Het is geen vieze handen-beroep'

In deze tijd van schrijnende tekorten aan technisch personeel is de Tech-dag bedoeld om de branche aantrekkelijk te maken. "Aangezien deze kinderen nog voor een studiekeuze staan, is dit hét moment om ze de praktijk te laten ervaren. Zo kunnen ze zien dat techniek echt leuk is", aldus organisator Rietje Beeren. In totaal deden 900 leerlingen mee aan deze dag.