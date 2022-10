Coronabesmettingen en ziekenhuisopnames lopen weer op, dreigingsniveau omhoog

Provincie Utrecht - Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis is de afgelopen week flink opgelopen en ook het aantal bewoners met een positieve test in verzorgingstehuizen loopt op. Minister Kuipers heeft inmiddels het waarschuwingsniveau op de coronathermometer verhoogd van stand 1 naar 2. Ook in Utrechtse ziekenhuizen lopen de aantallen op.