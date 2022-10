OM eist drie jaar cel tegen man die agent tegen hoofd schopte tijdens jaarwisseling

Volgens de officier van justitie geeft hij de agent die net tegen haar hoofd geschopt was nog eens twee klappen in haar gezicht. Ondertussen is de jongste zoon in gevecht met een andere agent. De agent slaat de verdachte in zijn gezicht en breekt daarbij zijn hand. Uiteindelijk weet de jongste zoon van het gezin met behulp van zijn tante te ontkomen. De vader en zijn oudste zoon worden wel aangehouden.