Eemnes vraagt extra geld, samenwerking met Blaricum en Laren twee miljoen euro duurder

Daarnaast is het BEL-kantoor aan de Zuidersingel in Eemnes toe aan modernisering. Een deel van het extra geld gaat daarom naar technische hulpmiddelen die op afstand werken en digitaal overleggen makkelijker moeten maken. Inwoners van Eemnes kunnen in de toekomst ook de gemeenteraadsvergaderingen live volgen via een beeldscherm. Nu wordt alleen nog het geluid 'gestreamd'.