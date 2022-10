Grens voor Nationale Hypotheek Garantie fors omhoog naar 405.000

De laatste tijd was er al kritiek op de kostengrens van de NHG die met 355.000 euro te laag zou zijn. Vereniging Eigen Huis wees er deze zomer op dat de gemiddelde verkoopprijs van huizen in het tweede kwartaal 447.000 euro was. De NHG-grens zou daarom naar 440.000 euro moeten. In het derde kwartaal daalden de huizenprijzen overigens, maakte makelaarsvereniging NVM onlangs bekend.