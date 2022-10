Veel schade na nachtelijke explosie bij snackbar in Overvecht

De politie heeft het gebied rond Big Mo's afgezet met linten en onderzoek gedaan. Dat onderzoek gaat waarschijnlijk in de ochtend nog door, als het licht is. Vooralsonog lijkt het erop dat de politie geen verdachten heeft aangehouden. Mensen die informatie hebben over de explosie bij de snackbar worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.