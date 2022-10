Zondag brandstichting, nu enorme explosie bij snackbar in Overvecht: 'De muren van mijn huis trilden'

"Ik was in de badkamer toen ik de keiharde knal hoorde", vertelt een bewoner van een naastgelegen appartement aan de Seinedreef. "De muren van mijn huis trilden." De man staat woensdagochtend achter de politielinten te kijken naar wat er is overgebleven van Big Mo's. Op straat liggen scherven en onderdelen van het interieur van de snackbar. "Dit is geen rotje geweest", zegt een andere man. Ondertussen is een handjevol agenten bezig sporen veilig te stellen.