Koe in de wei leidt niet altijd tot extra stikstofuitstoot, stelt Raad van State in zaak-Baambrugge

Baambrugge - Het in de wei laten lopen van koeien heeft geen negatieve gevolgen te hebben voor de natuur, als de toename van de stikstofuitstoot buiten weggestreept kan worden tegen een afname van uitstoot doordat er minder stalmest wordt uitgereden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald in een zaak van een melkveehouderij in Baambrugge, die in de buurt ligt van Natura 2000-gebied Botshol tussen Abcoude en Waverveen.