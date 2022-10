Een nieuwe lockdown wekt angst bij bedrijven: 'Het voelt als een stilte voor de storm'

Niet alleen casino's hebben last van de economische problemen, andere bedrijfstakken hebben dat ook. Een voorbeeld is het openbaar vervoer. Zo heeft busvervoerder Syntus Utrecht de dienstregeling preventief afgeschaald in de provincie vanwege personeelstekort. "In Almere zijn we net opgeschaald omdat we dachten dat het kon, maar nu zien we dat het aantal besmettingen oploopt. Daarom moeten we daar weer afschalen. In Utrecht zijn we al afgeschaald. Hier hebben we al meer last van het personeelstekort en hebben we daarom een zekerheid ingebouwd om rituitval te voorkomen", vertelt Lotte Hendriksen van moederbedrijf Keolis.