Vianen gaat los op de Paardenmarkt: 'Hier neem je een vrije dag voor op'

"Nou zeg, jij óók hier?", roept een oudere dame naar een voorbijlopende man. Een omhelzing volgt op de Voorstraat in Vianen. En dat is deze woensdagochtend zeker niet de enige. Heel Vianen - inclusief de ex-Vianezen die nu ergens anders wonen - komt bij elkaar op de Paardenmarkt. Een traditie die inmiddels zelfs immaterieel erfgoed is geworden. Maar ja, dat die markt belangrijk was, wisten ze in Vianen natuurlijk al lang. "Zo lang ik leef is die Paardenmarkt er al", lacht een man. "En nog een paar jaren erbij, want we hebben er al ruim 750 gehad."