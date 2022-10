Als verkoop niet lukt, dan ruil de provincie maar: na 14 jaar eindelijk oplossing voor De Groote Maat

Mevrouw Tiny van Rijn-Spruit is de voormalige bewoonster van de boerderij op De Groote Maat. Haar man is jaren geleden overleden en dat betekende het einde van het boerenbedrijf. “Het is zo jammer dat het geen golfbaan geworden is. Dat uitzicht had me prachtig geleken.” Ze is desondanks erg benieuwd naar de plannen met het terrein. “Ik voel me erg verbonden met dit gebied, want het grootste deel van mijn leven speelde zich hier af.” Ze woont nu in een bungalow aan de toegangsweg naar het boerenerf en kijkt dus uit over de landerijen. “Als er straks weer koeien lopen zou ik dat mooi vinden, want met al die natuur die ze overal willen maken heb ik niet zoveel.”