Supporters misdragen zich vaker, KNVB legt twee keer zoveel stadionverboden op

En ook dit seizoen liep het bij de Utrechters al een aantal keer uit de hand. Zo werd Ajax-spits Brian Brobbey eind augustus racistisch bejegend door een deel van de supporters en gooide iemand in diezelfde wedstrijd een vuurwerkbom op het veld. Een week later was het opnieuw raak , toen gooide hooligans vanuit het uitvak in Sittard vuurwerk naar de warmlopende Can Bozdogan, nota bene een speler van FC Utrecht.