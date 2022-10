Vasthoudende wethouder stoft plannen voor Houtens museum af

De basis voor zo'n museum zou zomaar de archeologische zolder kunnen zijn in het oude stationsgebouw in Houten. Hier stapelen zich talloze schoenendozen op langs de muur, met daarin scherven en resten van opgravingen rondom Houten. "Dit is eigenlijk achterstallig werk van de afgelopen 40 jaar", vertelt vrijwilliger Bert van der Houwen die de zolder met negen andere vrijwilligers in leven houdt. "Houten is natuurlijk ontzettend gegroeid, er is veel grond verzet, veel gebouwd en daar zijn heel veel noodopgravingen geweest. We moeten er dan als hobby-archeologen op de uitkijk staan en heel snel zijn zodat we wat dingen kunnen verzamelen. Want de vondsten komen niet automatisch onze kant op. Die doen we dan in zo'n doos en in sommige gevallen moeten de opgravingen zelfs nog gewassen worden. Onze archeologische werkgroep moet dat nog uitwerken allemaal."