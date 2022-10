MBO-studenten leren over dementie: 'ik wist niet wat ik moest doen'

Christa Reinhoudt kreeg een aantal jaar geleden de diagnose. In het dagelijks leven komen er sindsdien continu vragen op haar af. "Wat ging ik ook alweer pakken? Heb ik al ontbeten? Dat weet ik echt niet meer, dus dat moet ik uitvinden in de keuken. Ik zie een lege pot thee maar dan weet ik niet of ik thee heb gedronken of m'n dochter", vertelt ze. "En het is heel erg duur want ik raak altijd alles kwijt", lacht ze.