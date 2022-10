Vernieuwde spoedeisende hulp UMC moet patiënten sneller aan de juiste zorg helpen

Het afgelopen half jaar werden patiënten op een tijdelijke locatie in het ziekenhuis opgevangen. Hoewel dat wel werkte, is SEH-verpleegkundige Jaap Beumers blij terug te zijn op de oude plek. "We hebben een half jaar lang echt anders moeten werken", vertelt hij. "Met veel gegalm, veel geluid. Het is fantastisch dat we nu hier verder kunnen, op deze vertrouwde locatie in een nieuw jasje."