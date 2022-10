Stankoverlast in Utrecht door vloeistof in riool

De stank blijkt te zijn veroorzaakt doordat een bedrijf het riool aan het 'relinen' was. Daarbij kwam stank vrij door een vloeistof. Relinen is een innovatieve methode om het leidingstelsel te renoveren. Met deze toepassing wordt er van met glas versterkt polyester een nieuwe leiding in de bestaande leiding gemaakt. Het riool krijgt dan over de hele lengte een nieuwe binnenkant.