Hbo's onder de loep: hier vind je de beste en slechtste studies

Een mogelijke oorzaak van de toenemende belangstelling is het pakket aan maatregelen van de overheid tegen het lerarentekort. Zo mogen studenten van deze opleidingen in zowel het eerste als het tweede jaar voor de helft van het collegegeld studeren en is een akkoord bereikt over loonsverhoging voor docenten in zowel het primair als voortgezet onderwijs.