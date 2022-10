Opkomst voor herhaalprik tegen corona boven verwachting in regio Utrecht: 'Het loopt eigenlijk heel goed'

Het verschil tussen de regio Utrecht met de rest van Nederland is volgens Boogmans onder meer te verklaren doordat zowel de vijf grote als veel kleine locaties in onze regio zijn opengebleven. "Dus mensen kunnen kiezen of ze heel snel terecht willen bij een kleine of een grote locatie, dus dichtbij of wat verder weg." Volgens Boogmans bepaalt elke GGD-regio zelf welke locatie open blijft of niet.