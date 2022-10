Schoorsteenvegers drukker dan ooit door de hoge gasprijs: 'Ik zit voor dit jaar helemaal vol'

Ondanks de toegenomen drukte bij de schoorsteenvegers, steekt niet iedereen de kachel vaker aan dan normaal. "Wij stoken voor het plezier, dat doen we vooral in het weekend en 's avonds voor de gezelligheid. Voor de energiecrisis isoleren we ons huis", vertelt Jan Cornelis van der Vliet, een van de klanten van Van Leeuwen. Niet alleen de prijs van gas is namelijk hoog, de prijs van hout is de afgelopen tijd ook over de kop gegaan. "Het is voor ons gewoon niet zo rendabel om te stoken, dus dan is isoleren verstandiger."