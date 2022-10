Utrechts Landschap koopt 113 hectare natuur rond Driebergen en Maarn: 'Gaaf dat dit gelukt is'

Van Dockum toont zich enthousiast met de aankoop. "Ik denk dat het belangrijk is dat wij het gekocht hebben omdat het dan gegarandeerd voor altijd groen blijft. Onze belofte aan de samenleving als Utrechts Landschap is: wat bij ons in beheer is, zal voor altijd natuur blijven." In een schriftelijk bericht laat wethouder Boonzaaijer ook weten verheugd te zijn. "Ik heb er alle vertrouwen in dat onze inwoners dankzij Utrechts Landschap nu en in de toekomst kunnen blijven genieten van de prachtige groene omgeving.”