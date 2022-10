Antoinette Blok is professioneel boomhuttenbouwer: ‘Mijn hart gaat hier sneller van kloppen’

Het boek gaat ook over je dromen najagen. “Het boek is tweedelig en gaat ook over mijn persoonlijke verhaal waarom ik het roer heb omgegooid dertien jaar geleden. Het begon allemaal bij de eerste boomhut die ik voor mijn zoons maakte in de tuin. Dat was het leukste wat ik tijdens mijn hele werkjaar had gedaan. Daarom ben ik gaan uitzoeken of het mogelijk was om hier mijn beroep van te maken. Ik hoop hiermee ook anderen te inspireren om hun hart te volgen.”