De kleinste buurt van Utrecht had eigenlijk al afgebroken moeten zijn maar na 100 jaar bestaat Sterrenwijk nog steeds

"Vroeger zat iedereen voor de deur, zo gauw de zon scheen. Omdat we veel buiten leefden, leerden we elkaar ook goed kennen. We zaten altijd bij elkaar. Maar omdat er nu veel import is in de wijk, zie je dat steeds minder. Soms ben ik in mijn straat de enige die buiten zit. Maar ik blijf gewoon zitten. Dat hoort erbij."