'Tientallen nieuwe klachten over mishandelingen in jeugddorp De Glind'

Na de uitzending meldden zich opnieuw slachtoffers: de omroep sprak in totaal met zo'n zestig oud-pleegkinderen, tenminste 38 zeggen lichamelijk- of geestelijk te zijn mishandeld. De meeste signalen gaan over de jaren 90. De melders zeggen dat ze in elkaar geslagen werden, aan de haren de trap afgesleept of tegen de muur gedrukt en in de buik gestompt door een gezinsouder.