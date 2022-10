Staatssecretaris na incidenten Lindenhorst Zeist: op andere manier naar gesloten jeugdzorg kijken

Zeist - Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) is geschrokken van de berichten over de gesloten jeugdzorginstelling Lindenhorst in Zeist, waar een begeleider een wurggreep toepaste en een jongen met een mes op verlof kon gaan. "Het sterkt me in het idee dat we op een heel andere manier naar de gesloten jeugdzorg moeten kijken", zei Van Ooijen voor de ministerraad.