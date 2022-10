FC Utrecht moet tegen PSV vooral aan de bal beter zijn: "De bal vaker dan vier keer naar elkaar overspelen, als het kan"

Utrecht - Zondag, PSV uit. Het is de wedstrijd in de eredivisie waar voor FC Utrecht de laatste jaren het minst te halen valt. Bij Ajax en Feyenoord wordt nog wel eens gewonnen, maar de laatste keer dat er in Eindhoven een zege werd geboekt in een competitiewedstrijd was in 1980. Het dieptepunt van die 42 jaar vond plaats in 1987. Met de huidige trainer Henk Fraser in de basis verloor FC Utrecht met 9-0. Er was in die lange periode wel een succes: in februari 2016 schoten Bart Ramselaar en Sebastien Haller FC Utrecht langs PSV in de kwartfinale van de KNVB beker.