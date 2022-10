Blind rennen onmogelijk? 'Het is best wel eng maar ik doe het gewoon'

Dat het erg bijzonder is om zomaar zonder buddy te lopen, merkt ook topatleet Susan Krumins als ze gillend aan haar geblinddoekte rondje begint. Hiervoor had ze met haar ogen dicht getraind.. Maar zo echt helemaal zonder zicht vond ze toch spannender dan gedacht: ''Oh my god, gaan we nog steeds goed? Ik weet ook helemaal niet hoeveel rondjes we nu al lopen.'' Gelukkig weet haar buddy dit wel en begeleidt Ann haar soepel de baan over. Na een rondje of drie gaat ze nog een stapje verder en neemt ze de tweevoudig kampioen rennen op de 3 - en 10 duizend meter, mee het gras op. Dat gaat bijna mis. ''Oh dit vind ik heel erg spannend!'' Gelukkig is Susan in goede handen.