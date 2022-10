Hocus pocus en abacadabra: NK goochelen betovert Zeist

Utrecht - We kennen allemaal wel de goocheldoos uit onze jeugd. Hartstikke leuk voor trucs en shows tussen de schuifdeuren. Misschien had je zelfs wel zo'n hoed met dubbele bodem. Een blauwe maandag was je bezeten, maar na verloop van tijd was de magie uitgewerkt. Echte goochelfanaten gingen wel door. Zondag komen ze samen in Zeist bij het NK in Theater Figi.