Sfeer nog altijd grimmig bij 'bollendak': het regent boetes, aanhoudingen en gebiedsverboden

Utrecht - In drie weken tijd zijn 447 boetes uitgeschreven bij het 'bollendak', de overlast-hotspot bij Utrecht Centraal. Ook zijn 105 aanhoudingen verricht. Verder zijn zeven gebiedsverboden voor drie maanden opgelegd en 31 verblijfsontzeggingen voor 24 uur. Ernstige incidenten zijn sinds de extra inzet van politie en handhavers uitgebleven, maar de sfeer is nog altijd "grimmig". De aanpak wordt daarom voortgezet. Dat laat burgemeester Sharon Dijksma weten in een brief aan de raad.