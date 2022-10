Kabinet neemt stikstofadvies Remkes over, snel landbouwakkoord

Het kabinet houdt daarnaast vooralsnog vast aan halvering van de stikstofuitstoot per 2030. Hierover was politieke onrust ontstaan, omdat vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra dit doel "niet heilig" noemde. Zoals Remkes had aanbevolen, komen er in 2025 en 2028 wel ijkmomenten.