MKB krijgt steun, maar Zegveldse bakker vreest winter: 'De letters, de kransen de oliebollen, dat moet allemaal gemaakt worden'

De zestigers kunnen nog wel wat hebben en blijven positief, zeggen ze. Dat de oven minder aan staat, maakt dat de kosten minder hoog zijn, legt Annalies uit. "En we zijn wat ouder, dus je mag ervanuit gaan dat we wat vet op onze botten hebben. Maar het is niet de bedoeling dat je al je spaargeld op gaat maken." Jan vult aan: "We hebben toch wensen die we graag willen realiseren: op een gegeven moment rustiger leven, bijvoorbeeld de helft minder werken. En dat ik dan gewoon nog wat voor de lol kan doen in de bakkerij."