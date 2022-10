Utrecht ziet meer daklozen, vrees voor beddentekort in winteropvang

Het is lastig te zeggen om hoeveel nieuwe dakloze mensen het precies gaat, zo staat in de brief, maar zorgaanbieders in de steden geven aan dat het aantal mensen dat zich bij hen meldt voor ondersteuning nu al net zo groot is als in het hele vorige jaar. Volgens de wethouders verergeren de huidige inflatie en de wooncrisis het daklozenprobleem. "Het is zaak daarom stevig in te grijpen."