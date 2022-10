'Stikstofplan is helemaal mis, nieuwe acties van boeren'

Utrecht - "Het is helemaal mis", reageert voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) op het plan van het kabinet om het stikstofadvies van Johan Remkes over te nemen. De boeren gaan "weer ouderwets gas geven, reken daar maar op", zegt hij in een vlog met de titel "It giet oan". Er komen inderdaad weer acties, bevestigt de FDF. Wanneer en wat voor acties, is nog niet bekend.