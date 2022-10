Ondernemers Utrechtse Bloemenmarkt maken zich grote zorgen over de toekomst

Het duurt nog even, maar binnenkort is het weer tijd om kerstbomen te verkopen. "Maar door alle onzekerheid, weten we nu niet hoeveel bomen we in moeten kopen", vertelt Natasja van Rossum van Kwekerij De Beeksterhof. "We doen dit al 35 jaar, dus we weten normaal gesproken wel hoeveel bomen we ongeveer kunnen verkopen. Maar mensen hebben nu opeens veel minder geld te besteden. En ik denk dat ze een kerstboom wel als een luxeproduct zien waar op bezuinigd kan worden. We moeten de bomen allemaal voorfinancieren, dus dat is erg spannend."