Lage Vuursche weer op slot door drukte, plaatsje ondertussen weer open

Lage Vuursche - Het was vandaag weer zo druk bij Lage Vuursche dat de gemeente Baarn het dorp afsloot voor auto's. Verkeersregelaars stuurden bestuurders naar een andere richting. Vorige week was dit ook al het geval. In de loop van de middag liet de gemeente weten dat Lage Vuursche weer bereikbaar is.