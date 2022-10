Twee seconden per zet: spektakel en tranen bij jeugdkampioenschap snelschaken

Noah Ritzerveld van 10 schaakt pas 3,5 jaar, maar is al drie keer Nederlands kampioen geworden. Hij is er bescheiden over. "Schaken is gewoon leuk", zegt Noah, die trouwens liever een gewone partij speelt. "Dan kan je beter een plan maken." Ook Rolinda den Heijer is in Harmelen. Zij is al een stuk ouder en zit rechts in de zaal tussen de jongeren. "Ik heb twee partijen gewonnen en twee verloren. Maar ik moet er nog een heleboel."