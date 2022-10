Kamerlid Ellemeet over werkdruk en onveilig werkklimaat: 'Je bent een speelbal'

Aanleiding voor het bericht van Ellemeet is het nieuws dat VVD-Kamerlid Ockje Tellegen stopt in de Tweede Kamer door een burn-out. Deze week legde ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren haar werk tijdelijk neer door overbelasting. Het is het topje van de ijsberg, volgens Ellemeet. "Zo veel collega's ervaren stress, hebben last van fysieke klachten."