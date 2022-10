Nationale Griepprikdag van start in Utrecht: 'Juist nu belangrijk om die prik te halen'

Een van de mensen die deze ochtend naar het gezondheidscentrum in Leidsche Rijn is gekomen, is Dorieke. Doordat ze hoogzwanger is, heeft ze besloten de griepprik te laten zetten. "Ik vond in de zwangerschap de keuze juist makkelijk omdat ik zo beschermd ben tegen de griep op het moment dat ik beval. En ook de baby is dan beschermd."