Podcast Wielaert gaat aan: 'Er is een kruistocht gaande tegen gendercommunity'

Het sluit aan bij de reden waarom Jerry Goossens zijn roman 'Ingeborg' wilde schrijven. "De directe aanleiding was dat ik er op een gegeven moment achter kwam dat Ingeborg in een embryonale complottheorie gebruikt werd en dat mijn naam daarbij genoemd werd", vertelt Goossens. "Er zijn talloze complottheorieën over 9/11. Het is de moeder van alle complottheorieën. Een onderdeel was dat Ingeborg of nooit bestaan had, of dat haar beeltenis is gebruikt om allerlei andere nepslachtoffers te fabriceren."