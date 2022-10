Tekort aan bezorgers groot probleem voor de krant, het regent opzeggingen: 'Jeugd krijgt te veel zakgeld'

"Het is een groot probleem", zegt Erik van Gruijthuijsen van DPG Media, uitgever van AD, de Volkskrant, Trouw en rits regionale dagbladen. "We zien het ook als een plicht om die krant te bezorgen, omdat het in onze democratie een belangrijke rol speelt." Een digitaal abonnement is voor veel lezers geen alternatief voor de papieren krant. "Het is voor veel mensen een ochtendritueel: elke dag de krant op de mat." Daarom zeggen lezers de krant dan maar op. "Dat gaat per kwartaal om enkele honderden abonnementen."