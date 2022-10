Wereldarmoededag: Het Grote Utrecht Stadsdiner vanavond live op RTV Utrecht

Eten brengt mensen samen en doet verhalen delen. Onder het genot van een kom soep duiken we tijdens de uitzending dieper in de facetten van armoede en praten we live met deskundigen en eters in de stad. Hoe ontstaat armoede? Hoe groot is het probleem? Wat betekenen de torenhoge inflatie en energieprijzen voor het risico op armoede? En wat zijn de oplossingen?