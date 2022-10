Criminelen gebruiken meer zelfgemaakte explosieven, is er wel een antwoord op?

Het sluiten van woningen is volgens Krüsselmann juist één van de redenen voor criminelen om ergens een explosief te plaatsen. "Het is een erg effectief middel om iemand af te persen of te bedreigen. Want wat we heel vaak zien, is dat er een explosief voor een winkel, huis of bar wordt neergelegd. Het eerste wat een burgemeester dan doet, is het pand sluiten."