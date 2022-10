Podcast Stadhuisplein: 'Lot van Hooijdonk kan het moeilijke woord 'participatie' niet schrijven'

In de podcast zegt Van den Bergh dat dit en het vorige college doof zijn voor de stad: "Participatie is een heel moeilijk woord, en ik denk dat Lot (van Hooijdonk, red.) het niet kan schrijven." Ook Gilissen is uiterst kritisch over de manier waarop met de mening van de stad wordt omgegaan. Verder constateert de VVD-er met zelfspot dat zijn partij een eretitel aan het kwijtraken is: "Ik denk dat er weinig wethouders in de recente geschiedenis van Utrecht zijn die zo veel asfalt hebben aangelegd als Lot van Hooijdonk."