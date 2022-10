Honderden vacatures bij gemeenten zorgen voor vertraging en uitstel: ‘Dat merken wij als burgers direct'

Niet alleen in Woerden, ook in andere gemeenten zijn projecten vertraagd of worden ze vooruitgeschoven. Dat ligt aan het personeelstekort maar ook aan de extra taken die de gemeenten de afgelopen jaren hebben gekregen. Zoals de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. In veel gemeenten zijn mensen tijdelijk “uit de organisatie” gehaald om bij te springen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De taken die die medewerkers normaal gesproken uitvoeren liggen dan stil of worden door andere collega’s (deels) overgenomen. In bijna alle gevallen leidde het minimaal tot vertraging.