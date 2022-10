Rechtbank bespreekt vandaag voor het eerst explosies in Hoef en Haag: waar gaat deze zaak ook alweer over?

Vandaag volgt rechtbankverslaggever Riks Ozinga de eerste inleidende zitting over deze zaak. We zullen meer te weten komen over de bewijzen die het Openbaar Ministerie tegen de 42-jarige verdachte uit Den Haag zegt te hebben, denkt hij. Het is de vraag of we ook meer horen over de andere explosies. “De politie vermoedt een verband tussen allerlei explosies in én buiten onze regio, maar hoe en wat is nog niet naar buiten gebracht.”