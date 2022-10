In zoektocht naar nieuwe werknemers halen werkgevers raarste dingen uit: 'Ik heb mezelf gekloond'

Volgens Schuil is er nog wel wat te halen in het 'onbenut arbeidspotentieel'. Dat zijn mensen die thuis zitten of (te) weinig werken. Als die mensen meer zouden gaan werken, zou dat een groot deel oplossen, denkt Schuil. Maar dat moet wel passen binnen het bedrijf waar een werknemer meer wil werken. Bovendien moet het rendabel zijn om meer uren te gaan werken. In sommige gevallen verlies je dan bepaalde toeslagen. "En als iemand gaat werken dan zal diegene misschien meer kinderopvang nodig hebben en we hebben nu al tekort aan medewerkers in die sector."