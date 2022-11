Bas overwon gokverslaving in praatgroep en waarschuwt (online)spelers: 'Op de lange termijn win je nooit'

Marco kan het weten, want ook hij is gokverslaafd geweest. "Ik speelde vooral op de ouderwetse fruitautomaten in snackbars, kroegen en hallen. Online gokken heb ik niet gegaan. Ik wist al dat ik een groot probleem had en kon het me niet veroorloven." In 2015 belandt hij bij de praatgroep van AGOG. Later gaat hij er als vrijwilliger aan de slag om anderen te helpen. "Dat beviel zo goed dat ik daarnaast betaald werk ben gaan doen in de verslavingszorg en dan niet alleen op het gebied van gokken."