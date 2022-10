Utrechtse burgemeester: 'Betrek steden meer bij aanpak klimaatproblemen'

Het is natuurlijk enigszins ironisch dat Dijksma de wereld overvliegt om te spreken over klimaatproblemen. Dat erkent de Utrechtse burgemeester zelf ook. "Het is een terechte vraag en ook een belangrijke afweging. Want als het niet nodig is om te vliegen, moet je het niet doen", legt ze uit. Ze is de laatste tijd dan ook een aantal keer digitaal aanwezig geweest bij een evenement of conferentie. "Maar soms moet je er ook gewoon fysiek bij zijn. Dat is nu en volgende maand in Egypte het geval."