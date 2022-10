Utrechtse Markiezeneik die moet wijken voor verbreding A27 is boom van het jaar: 'Roept veel emoties op'

"Ik geloof niet dat iemand een mes op de keel is gezet", antwoordt Marlies Kolthof op de vraag of de verkiezing wel helemaal eerlijk is verlopen. Namens SB-NL Natuurfonds was zij betrokken bij de organisatie van de verkiezing. Dat de eik niet enkel vanwege zijn uiterlijk is uitgeroepen tot boom van het jaar is volgens haar geen enkel probleem. "Bomen roepen ook emoties op, verbinden mensen. Het is mooi dat dat in deze verkiezing naar voren komt."