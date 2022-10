Jonge mensen met dementie: 'Iedereen om me heen gaat door en ik sta stil'

Desiree, net als John een vijftiger, had een bloeiende carrière als jurist. Het valt haar nog met regelmaat zwaar, alle veranderingen in haar leven. Ze vond het maar niks, op pad gaan met een 'dagbesteding': "Jan (Baars) heeft me de eerste keren met zijn eigen auto gehaald en thuis gebracht. Dan kon ik zelf bepalen of ik wilde blijven. Maar weet je, het went. Ik vind het fijn om fanatiek te sporten en het is hier gezellig en vrolijk. Ik wil graag blijven doen wat ik nog kan. Dit hoort daar bij. Soms is de ziekte eenzaam. Iedereen om me heen gaat door, alleen ik sta stil."